A Cagliari, il quartiere La Palma sta per beneficiare di una nuova illuminazione più efficiente grazie ai lavori di rifacimento dell'impianto esistente, ormai datato, che prevedono l'installazione di nuove palificazioni e corpi illuminanti a tecnologia LED a basso consumo e alto rendimento. Questa sostituzione consentirà di ridurre i consumi fino al 50% per ogni unità installata.



I finanziamenti provenienti dal PN Metro Plus 21-27 supportano queste operazioni, che si inseriscono in continuità con le precedenti realizzate nell'ambito del PON Metro 14-20. Le vie coinvolte nei lavori includono via Africo, via Aquilone, via Borea, via Euro, via Favonio, via Grecale, via Levante, via Libeccio, via Maestrale, via Noto, via Ostro, via Scirocco, via Tramontana e via Zeffiro.



L'intervento prevede la creazione di nuove reti, scavi, cablaggi e l'installazione di quadri elettrici con sistema di telecontrollo e telegestione per ottimizzare la potenza e risparmiare sui costi energetici. Inoltre, verrà effettuata la conversione a LED degli impianti di illuminazione già presenti negli spazi adiacenti all'area di intervento, garantendo così massimo risparmio energetico e contenimento della spesa.



Il progetto complessivo ha un valore di 1.329.963,98 euro, di cui 658.663,98 provenienti dal PN Metro PLUS e 671.300,00 da risorse comunali.