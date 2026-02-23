È stato ritrovato in buone condizioni di salute l'uomo di circa 80 anni che nella ieri sera si era perso nelle campagne tra Aggius e Trinità d'Agultu e Vignola.

Intorno alle 19, la squadra operativa del distaccamento dei vigili del fuoco di Valledoria è stata allertata per un soccorso a persona. L'uomo, proveniente da Santa Teresa Gallura, doveva raggiungere Porto Torres per imbarcarsi, quando si è smarrito e non riusciva più a trovare la strada.

La squadra dei Vigili del fuoco è riuscita a localizzare l'anziano intorno alle 20.30 e a riaccompagnarlo sulla via principale.