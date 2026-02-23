“La notizia della morte del nostro piccolo Lorenzo ha spezzato il cuore dell'intera comunità. Un dolore che annienta, che lascia sgomenti e increduli. L'abbraccio dell'intera comunità vuole stringersi forte attorno alla famiglia di Lorenzo, anche se sappiamo che nulla potrà cancellare un dolore così immenso”. Così la sindaca di Sestu, Paola Secci, in un post pubblicato su Facebook dopo la tragica notizia della morte di Lorenzo, il bimbo di 4 anni (ne avrebbe compiuti 5 ad aprile), soffocato mentre mangiava un panino con wurstel ieri sera a cena.

“Come Sindaca e Amministrazione, ci uniamo con profonda commozione al lutto che ha colpito tutti noi. È un momento di silenzio, di rispetto e di vicinanza sincera. L’abbraccio dell’intera comunità vuole stringersi forte attorno alla famiglia di Lorenzo, anche se sappiamo che nulla potrà cancellare un dolore così immenso – ha aggiunto la sindaca di Sestu – Stiamo collaborando con la scuola e con la parrocchia per offrire sostegno concreto e umano, per stare accanto ai genitori e per accompagnare il nostro piccolo angioletto Lorenzo con tutto l’amore che siamo capaci di donare”.

“In queste ore di sgomento, dimostriamo di essere una comunità unita, capace di farsi forza l’un l’altra. Con rispetto e discrezione, restiamo vicini alla famiglia, custodendo nel cuore il sorriso di Lorenzo. Che il nostro affetto e la preghiera possa essere un piccolo conforto in mezzo a un dolore così grande” ha concluso la sindaca Paola Secci.

Anche la scuola dell’infanzia Collodi, che il piccolo frequentava, si stringe attorno alla famiglia per questo grande dolore. Questa mattina su uno dei banchi della 2a sezione Q è apparso un fiore in segno di lutto. Intanto la salma del piccolo, su disposizione della Procura, è stata già restituita ai familiari per il funerale.