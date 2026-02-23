Il Movimento 5 Stelle ha comunicato ufficialmente che Ettore Licheri è stato indicato dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte, come vicepresidente insieme a Paola Taverna, Vittoria Baldino, Stefano Patuanelli, Mario Turco e Michele Gubitosa.

In un messaggio diffuso dal Movimento 5 Stelle Sardegna, si legge: "Una scelta, quella del nostro Ettore, che rafforza la Sardegna, il M5S sardo e il grande lavoro che stiamo facendo in Regione. La conferma di questa scelta ora passa a voi, agli iscritti: si voterà il 27 febbraio per tutta la giornata".

Il voto degli iscritti è quindi previsto per il prossimo 27 febbraio, data in cui sarà confermata la nomina dei vicepresidenti.