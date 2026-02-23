Ha terrorizzato la madre, minacciandola di morte, per farsi consegnare denaro da spendere nel gioco d’azzardo. Un uomo è stato arrestato sabato mattina dai carabinieri di Torralba dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.

A chiedere aiuto ai militati è stata l'anziana donna, che terrorizzata dal figlio ha chiamato il 112. Dopo pochi minuti i carabinieri sono arrivati a casa della donna e hanno arrestato il figlio in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo nemmeno davanti alle forze dell'ordine ha smesso di inveire e minacciare la mamma. Dalle indagini svolte dai carabinieri è venuto fuori che la donna subiva da anni maltrattamenti, fisici e verbali da parte del figlio.

L'uomo è stato tenuto in custodia nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bonorva. Stamattina in Tribunale, a Sassari, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.