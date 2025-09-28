L'infortunio dell'attaccante del Cagliari Andrea Belotti, avvenuto durante lo scontro con il portiere dell'Inter Martinez, si è rivelato più serio del previsto. I risultati degli esami e degli accertamenti strumentali hanno confermato infatti la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ulteriori controlli e visite specialistiche sono previsti nei prossimi giorni.

Il periodo di recupero si preannuncia lungo, con almeno sei mesi necessari per guarire completamente il crociato, situazione già sperimentata dal Cagliari con Rog e Pavoletti. Nonostante ciò, la stagione non è ancora conclusa per Belotti, che potrebbe far ritorno in campo in Primavera.

Questo rappresenta anche un problema per il Cagliari, che aveva puntato sull'ex attaccante del Toro per sostituire Piccoli, trasferitosi alla Fiorentina. Belotti aveva fatto un'ottima impressione ai tifosi del Cagliari, contribuendo al gol di Mina contro il Parma e segnando una doppietta contro il Lecce.