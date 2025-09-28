Tragedia nella serata di ieri, sabato 27 settembre, a Sant'Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove un terribile incidente stradale morte di un giovane trevigiano di 27 anni e ferite gravi a un uomo di 37 anni, originario di Mantova.

Come informa il quotidiano Tg Com 24, il sinistro è avvenuto durante un inseguimento dei Carabinieri quando l'auto su cui viaggiavano i due ragazzi ha perso il controllo, schiantandosi prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero.

Il veicolo era stato notato dai Carabinieri, come riportano il quotidiano e le forze dell'ordine, per il suo eccesso di velocità e le numerose violazioni al codice della strada, ma il tentativo di fermarla è stato vano. La pattuglia ha quindi iniziato un inseguimento che si è concluso tragicamente con il ribaltamento del veicolo.

Il conducente, un 37enne già noto alle autorità, guidava senza patente in quanto gli era stata revocata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari e i soccorritori del Suem 118.