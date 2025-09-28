Un uomo di 84 anni avrebbe sbagliato manovra mentre parcheggiava il proprio Suv, investendo frontalmente un uomo, schiacciandolo contro una colonna e causandone la morte.

L'accaduto, come riporta Il Giorno, due giorni fa in provincia di Mantova, dove un 48enne di nazionalità moldava, è stato trovato morto nel parcheggio e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito dall'84enne durante la manovra errata per parcheggiare. Si ipotizza che l'anziano abbia commesso un errore premendo i pedali, confondendo acceleratore e frizione.

Nonostante l'intervento tempestivo dell'elisoccorso, i soccorsi sono stati purtroppo inutili e il 48enne ha perso la vita sul posto. Intervento dei Carabinieri per i rilievi e per investigare sulla dinamica dell'incidente.