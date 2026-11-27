La situazione dei collegamenti aerei da e per la Sardegna contunua a essere un tema caldo e al centro del dibattito politico regionale. La compagnia aerea Aeroitalia ha infatti chiuso le prenotazioni per i voli tra Cagliari e Roma Fiumicino, in entrambe le direzioni, a partire dal 16 maggio 2027. Una decisione che alimenta le preoccupazioni sul futuro della continuità territoriale e sulla possibilità che la principale rotta aerea dell’Isola rimanga senza un vettore.

Sulla vicenda interviene Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, che critica la gestione della situazione da parte della Regione e sollecita un intervento diretto della presidente Alessandra Todde.

"Il disastro dei trasporti della Giunta Todde prende forma sulla rotta più importante della Sardegna. La chiusura delle prenotazioni è il risultato di una gestione fallimentare della continuità territoriale da parte dell’assessora Barbara Manca".

L’allarme riguarda anche altri collegamenti. Secondo quanto denunciato da Pais, il rischio potrebbe interessare l’Alghero-Roma Fiumicino e la Cagliari-Milano Linate, altre rotte che Aeroitalia avrebbe già indicato di voler lasciare. Sul fronte dei voli commerciali, inoltre, il consigliere segnala le valutazioni di Ryanair sulla possibile sospensione dei collegamenti da e per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo.

"Lo stesso rischio riguarda l’Alghero-Roma Fiumicino e la Cagliari-Milano Linate, le altre due rotte che Aeroitalia ha già indicato di voler lasciare - afferma il consigliere -. Nel frattempo Ryanair valuta di sospendere tutti i voli da e per Alghero e Olbia a febbraio e marzo. La Sardegna si ritrova così con i collegamenti a rischio su due fronti e con gli operatori economici che devono programmare la prossima stagione senza sapere su quali voli potranno contare. Non abbiamo mai vissuto un’incertezza di queste proporzioni".

Pais chiede quindi alla presidente della Regione di assumere un ruolo diretto nella gestione della crisi e di avviare un confronto istituzionale con il Governo e con gli organismi coinvolti, con l’obiettivo di scongiurare interruzioni dei collegamenti e garantire le tariffe agevolate previste per i residenti.

"Alessandra Todde assuma in prima persona la responsabilità della gestione della crisi. Chieda subito al ministro Matteo Salvini di convocare un tavolo con il Ministero dei Trasporti, la Regione, l’ENAC e Aeroitalia, per garantire i collegamenti e le tariffe agevolate senza interruzioni. Cerchi la massima unità di tutte le forze politiche sarde. Prima salviamo il diritto alla mobilità dei sardi. Poi faremo i conti con le responsabilità politiche", conclude Pais.

La vicenda si inserisce in un confronto già aperto tra la Regione e Aeroitalia sulle condizioni economiche e sulla prosecuzione dei collegamenti in continuità territoriale. Nei giorni scorsi, erano infatti emerse posizioni divergenti sulle modalità e sui tempi di un eventuale abbandono delle rotte, mentre la Regione aveva ribadito la necessità di rispettare gli obblighi previsti e di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini.