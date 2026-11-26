Scontro politico sulla continuità territoriale aerea in Sardegna. Fratelli d'Italia contesta la proposta della presidente della Regione Alessandra Todde e della maggioranza di approvare con procedura d'urgenza un provvedimento che prevede oltre 90 milioni di euro per intervenire sulle criticità del bando. A esprimere la contrarietà è il deputato e coordinatore regionale del partito, Francesco Mura, che definisce la proposta «irricevibile».

Secondo l'esponente di FdI, la responsabilità delle difficoltà che rischiano di compromettere i collegamenti aerei in continuità territoriale tra un mese sarebbe da attribuire alle scelte della Giunta regionale. Mura sostiene che le opposizioni avessero già segnalato le criticità del bando, senza essere ascoltate, e respinge i tentativi di attribuire al Governo nazionale le responsabilità della situazione.

Il deputato chiede inoltre che le risorse pubbliche siano esaminate attraverso un confronto approfondito, senza accelerazioni nell'iter legislativo. La disponibilità a valutare una richiesta di questo tipo, afferma, potrebbe esserci soltanto con una chiara assunzione di responsabilità politica, a partire dalle dimissioni dell'assessore regionale ai Trasporti.

Mura accusa infine la maggioranza di perseverare nelle proprie scelte, facendo ricadere sui cittadini sardi il costo delle conseguenze.