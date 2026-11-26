Uno scontro a distanza, consumato direttamente sui social e con toni decisamente inaspettati, alimenta il dibattito sul trasporto aereo in Sardegna. Protagonisti della vicenda sono Ryanair, la Regione Autonoma della Sardegna e il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, intervenuto dopo la replica dell’amministrazione regionale alla compagnia irlandese.

Tutto nasce da un post pubblicato da Ryanair, nel quale il vettore annuncia di stare valutando la sospensione di tutti i voli da e per gli aeroporti di Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027. Una prospettiva che, se confermata, avrebbe conseguenze importanti per la mobilità dei residenti e per il comparto turistico isolano, soprattutto in un periodo dell’anno già caratterizzato da una domanda più contenuta rispetto alla stagione estiva.

La compagnia precisa che non si tratta ancora di una decisione definitiva e che i collegamenti durante le festività natalizie non subiranno modifiche. Il problema, secondo la ricostruzione fornita da Ryanair, sarebbe legato al mancato mantenimento dell’impegno regionale per l’abolizione dell’addizionale municipale sui passeggeri.

La risposta della Regione non si fa attendere. L’account istituzionale dell’amministrazione guidata da Alessandra Todde interviene direttamente nei commenti, scegliendo un tono ironico: "Ciao Ryanair, piccolo errore di rotta! La Regione Sardegna ha già stanziato le risorse per abbattere la tassa d’imbarco. Trattandosi di un tributo statale, spetta al Parlamento modificare la legge per consentirne l’abbattimento. Destinazione consigliata? Roma!".

La Regione sostiene di avere già previsto le coperture economiche necessarie, ma di non poter intervenire autonomamente su un’imposta di natura statale. E' qui che entra in scena Salvatore Deidda. Il deputato sardo di Fratelli d’Italia risponde direttamente all’amministrazione regionale, contestando la ricostruzione e soprattutto i tempi con cui sarebbe stata affrontata la questione.

"RAS - Regione Autonoma della Sardegna dal 2006 la competenza in materia di Trasporto aereo è della Regione Sardegna e una volta approvata la copertura finanziaria, bastava muoversi e andare al Ministero dell’Economia e delle Finanze ma sono passate le settimane e se pensate che ve la cavate con le battute, sbagliate", scrive Deidda.

Il parlamentare aggiunge poi una seconda considerazione, questa volta sul piano istituzionale: "Pure l’emendamento per autorizzare la spesa è arrivato a poche ore dalla scadenza degli emendamenti". Infine, una critica diretta alla gestione della comunicazione pubblica: "Ryanair è una azienda privata ma chi gestisce il profilo della Regione autonoma come si permette ad utilizzare il profilo istituzionale in questo modo?".

Il nodo dell’addizionale e le responsabilità istituzionali

Al di là delle schermaglie social, la questione è tutt’altro che marginale. L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco è un tributo previsto dalla normativa statale, applicato ai passeggeri in partenza dagli aeroporti. La sua riduzione o sospensione rappresenta da tempo uno degli strumenti invocati dalle compagnie aeree per abbattere i costi operativi e incentivare l’apertura di nuovi collegamenti.

La Regione Sardegna, con la legge regionale 21 settembre 2026, n. 20, ha effettivamente stanziato risorse per farsi carico dell’addizionale nei periodi di minore traffico. La misura riguarda gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero, con uno stanziamento di 3,3 milioni di euro per il 2026, 9,1 milioni per il 2027 e 5,8 milioni per il 2028. L’obiettivo è alleggerire il peso del tributo nei mesi invernali, incentivando le compagnie a mantenere e sviluppare i collegamenti anche fuori dalla stagione turistica.

Il problema è che lo stanziamento regionale, da solo, non ha prodotto l’effetto atteso. Per rendere operativa la sospensione è necessario superare alcuni passaggi normativi a livello nazionale.

Un elemento significativo emerge anche dall’iter della legge di Bilancio. Tra le proposte presentate alla Camera il 23 novembre figura l’emendamento 38.06, che prevedeva proprio la sospensione dell’addizionale in Sardegna nei periodi di bassa stagione, con il ristoro dei Comuni a carico della Regione. La proposta è stata però dichiarata inammissibile per carenza di compensazione finanziaria. Un passaggio che conferma quanto la questione sia ancora aperta sul piano parlamentare.

Una partita che va oltre Ryanair

La vicenda si inserisce in un quadro già complicato per il trasporto aereo isolano. Ryanair, infatti, aveva manifestato le proprie preoccupazioni già nelle scorse settimane, annunciando una riduzione dell’operativo invernale 2026-2027: meno 15% di voli ad Alghero e meno 50% a Olbia, con la perdita di una rotta. A Cagliari, invece, la compagnia aveva annunciato una crescita, con nuovi collegamenti e maggiori frequenze.

Adesso lo scenario rischia di peggiorare ulteriormente. Nel corso della comunicazione del 26 novembre, il direttore commerciale Jason McGuinness ha parlato anche della possibilità di rivedere alcune frequenze a Cagliari, oltre alla sospensione dei collegamenti da e per Olbia e Alghero.

Sul tavolo c’è anche la crisi della continuità territoriale, con le difficoltà legate all’operatività di Aeroitalia e alla necessità di garantire collegamenti essenziali tra la Sardegna e la Penisola. Due questioni distinte, ma che finiscono inevitabilmente per intrecciarsi: da una parte i voli commerciali, dall’altra quelli destinati a garantire il diritto alla mobilità dei residenti.

Ryanair, dal canto suo, porta avanti una strategia precisa: meno tasse aeroportuali e minori costi di accesso, in cambio di maggiori investimenti e capacità operativa. La compagnia, nello stesso post, sostiene di avere presentato alla Regione un piano che prevede due milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno, quattro aeromobili basati nell’Isola, un investimento dichiarato di 400 milioni di dollari e centinaia di nuovi posti di lavoro.

Numeri importanti, ma che vanno letti per quello che sono, ovvero una proposta commerciale subordinata all’abolizione dell’addizionale per tutto l’anno, non un investimento già deliberato o garantito. Un tema però tutt'altro che di facile risoluzione e che apre a un'analisi più ampia e dettagliata, anche da parte della politica regionale.

Il rischio per i cittadini

Nel "mini" botta e risposta di cui abbiamo parlato, ogni protagonista cerca di attribuire all’altro la responsabilità dello stallo: Ryanair chiama in causa la Regione, accusandola di non avere rispettato gli impegni; la Regione indica nel Parlamento il livello istituzionale chiamato a intervenire; il deputato FdI, invece, contesta alla Giunta di non essersi mossa per tempo e critica il tono utilizzato dall’account ufficiale.

Ma al di là delle responsabilità, c’è un aspetto che dovrebbe prevalere su tutti gli altri: le conseguenze per i sardi. Un’eventuale sospensione dei voli Ryanair da Olbia e Alghero per febbraio e marzo non significherebbe soltanto meno turisti e minori opportunità, ma implicherebbe soprattutto meno possibilità di spostamento per chi vive nel Nord Sardegna, per gli studenti fuori sede, per i lavoratori e per chi deve raggiungere la Penisola per motivi familiari, professionali o, peggio, di salute.

Va comunque ricordato che, al momento, Ryanair parla di una sospensione in fase di valutazione, non di cancellazioni già ufficializzate. La compagnia ha inoltre confermato l’intero operativo natalizio. Tuttavia, se il confronto sui social ha inevitabilmente attirato l’attenzione, la vera partita si giocherà lontano da Facebook: tra Regione, Ministero e Parlamento. Ed è su questo piano che andrà trovata, quanto prima, una soluzione che non ponga il popolo sardo in una situazione di ulteriore e progressivo isolamento.