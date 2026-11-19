Incontro "positivo" tra Regione e Aeroitalia che ha deciso di "proseguire il dialogo nelle prossime settimane, superando di fatto il termine del 15 gennaio 2027" che la compagnia "aveva indicato come data di uscita dalle rotte in continuità territoriale e rispettando la tempistica prevista dal regolamento europeo". Lo si legge in una nota della compagnia nel giorno in cui a Roma si è tenuto il confronto tra il management di Aeroitalia e i rappresentanti della Regione.

Da comunicato sembrerebbe che resti in piedi la disdetta dal servizio con oneri di servizio pubblico, ma che, in ogni caso, verranno rispettati i sei mesi previsti dal decreto per l'eventuale addio, già annunciato dal vettore sulle rotte non compensate finanziariamente di Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma, mentre proseguirà a volare sulla Olbia-Roma e sulla Olbia-Milano.

"Al centro del confronto il tema del caro carburante, che negli ultimi mesi ha inciso significativamente sui costi operativi delle rotte in continuità territoriale - si legge ancora nella nota di Aeroitalia - Le parti si sono confrontate con spirito costruttivo e con la comune volontà di trovare soluzioni condivise, convenendo sull'istituzione di un tavolo di lavoro congiunto".