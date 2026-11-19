C'è un mare che per i sardi non è soltanto orizzonte: è distanza, è attesa, è il prezzo di ogni partenza. E quando il cielo si chiude, l'isola torna a sentirsi isola due volte.

Questa volta il cielo rischia di chiudersi per una pec. Porta la data del 17 novembre e la firma dell'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri. Il destinatario è l'Assessorato regionale dei Trasporti, con il ministero delle Infrastrutture e l'Enac in copia.

La compagnia chiede la risoluzione dei contratti di continuità territoriale per «sopravvenuta eccessiva onerosità» e avverte che dal 15 gennaio 2027 potrebbe non essere più possibile volare sulle tratte Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino. Restano invece i collegamenti da Olbia.

Al centro di tutto c'è il carburante, cresciuto del 136 per cento secondo i calcoli della compagnia. Erano stati prospettati 20 milioni di euro, metà dalla Regione e metà dal Ministero. La proposta arrivata il 12 novembre si ferma invece a circa 2,6 milioni, giudicati «manifestamente insufficienti».

La stessa Aeroitalia riconosce che il preavviso di legge è di sei mesi, ma chiede una risposta entro cinque giorni e si riserva di rivolgersi ai giudici. Intanto, sull'Alghero-Linate, la proroga affidata a Ita scade il 31 gennaio. Sullo sfondo restano i circa 800 lavoratori della compagnia.

Che cosa accadrà da gennaio? E chi paga il conto di un diritto che rischia di diventare una partita politica? Lo abbiamo chiesto a Michele Pais, esponente della Lega.

Pais, che cosa rischia un sardo che a gennaio deve volare a Roma o a Milano?

«Purtroppo la situazione è tale che il rischio dell'interruzione dei voli in continuità territoriale è più che un pericolo. Diciamo che è una certezza. Aeroitalia, come nessun'altra compagnia, non è in grado di sostenere l'effettuazione di voli a fronte di una situazione che, per quanto riguarda il costo del carburante, è notevolmente cambiata in peggio. Non stiamo parlando di un normale andamento del costo del carburante, la cui fluttuazione è prevista dal contratto di servizio, ma di uno shock energetico, causato da fattori geopolitici legati alle guerre, che ha quasi raddoppiato il costo del jet fuel.»

Lei ha parlato del più grave disastro dei trasporti. Non è un'espressione eccessiva?

«No, lo è. Se non si trova una composizione con le compagnie, saremo di fronte al più grande disastro dei trasporti di sempre, non solo degli ultimi anni.»

Chi paga di più?

«Pagano tutti in maniera indistinta. Ma è il costo sociale quello maggiore, di un'isola ostaggio di se stessa. Penso soprattutto a chi deve spostarsi per cure non effettuabili in Sardegna o a chi si sposta per lavoro.»

Quasi metà degli 800 dipendenti di Aeroitalia lavora in Sardegna. Che futuro vede per loro?

«È un altro aspetto non sufficientemente considerato. Oggi a queste persone si sono spalancate le porte del licenziamento. Possiamo permettercelo? Penso proprio di no.»

Il nodo, per Pais, è giuridico prima ancora che politico, e richiama gli stessi principi che Aeroitalia mette nero su bianco nella sua pec.

La Regione ricorda i sei mesi di preavviso. Il 15 gennaio i voli ci saranno?

«Il codice dei contratti pubblici prevede che, nell'esecuzione del contratto di durata, si debba conservare l'equilibrio economico-finanziario. E qualora questo equilibrio, per ragioni sopravvenute, dovesse venire meno, è previsto il meccanismo della rinegoziazione contrattuale. Perché nell'esecuzione dei contratti vige sempre il principio della buona fede. La legge prevede che nessuna delle parti possa approfittare, in mala fede, delle condizioni mutate. Vi è quindi un dovere di revisione dei contratti in presenza di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili. In conclusione, è molto concreto il rischio che i voli si interrompano. Si aprirà un contenzioso, lungo e doloroso. Ma i contenziosi non fanno volare gli aerei.»

E per Alghero? Chi garantisce i collegamenti con Linate dal primo febbraio?

«Nessuno. Ita ha deciso di operare i voli Alghero-Milano in proroga, secondo le condizioni del vecchio contratto. Ha rifiutato le nuove condizioni, peraltro più remunerative, stabilite dalla Giunta Todde. E sapete perché ha rinunciato a risorse in più? Per non avere l'obbligo di proseguire in proroga dopo il 31 gennaio, cosa che la procedura messa in piedi dalla Regione prevedeva. La sintesi è che dopo il 31 gennaio, ad oggi, Ita non prevede di proseguire nel servizio. Così come, ad oggi, non si conosce alcun piano B della Regione. Si brancola nel buio e nella nebbia. Una situazione che già ora crea gravissimi danni economici a chi deve programmare, come gli albergatori e non solo.»

Quale dovrebbe essere, in concreto, il piano B?

«Intanto bisogna dismettere atteggiamenti muscolari nei confronti delle compagnie, perché la Regione non dispone di aerei. Poi bisogna chiedere aiuto a competenze che in Sardegna ci sono, ma che per presunzione non sono state ascoltate. Bisogna rivedere le condizioni del bando, ridurre il numero delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico nel periodo invernale, tarandolo su numeri reali e non eccessivamente ottimisti. E lasciare al libero mercato il resto delle rotte, intervenendo con il rimborso del biglietto come contributo sociale. Gli strumenti ci sono. Ma non li hanno voluti ascoltare.»

C'è un vettore pronto a subentrare?

«Non sono in grado di saperlo. Ma la Regione potrebbe attivare un tavolo, invitando tutte le compagnie e ascoltandole. Di certo, con le nuove regole della continuità territoriale modificate dalla Giunta Todde, tenderei a escluderlo. Chi ha partecipato, ora sta scappando.»

La mobilità è un diritto dei sardi. Perché si torna ogni volta al bivio?

«Perché si seguono percorsi velleitari che, invece di proteggerlo, lo rimettono ogni volta a rischio. Si tende a distruggere tutto quello che è stato fatto in precedenza per ritorsione politica.»

Aeroitalia parla di ragioni più politiche che tecniche. È d'accordo?

«A vedere la cosa da esterno, non mi sento di dare torto ad Aeroitalia. L'impressione che dà la Giunta sembra più una sfida, una sorta di stallo alla messicana. Ma è il modo peggiore che chi ha responsabilità di governo possa tenere.»

Lei chiede le dimissioni dell'assessora Manca. A due mesi dalla scadenza, cambiare risolve o complica?

«Chi ha responsabilità politiche e fallisce deve pagarne le conseguenze. Se quello che l'assessora ha fatto sinora è il meglio che abbia potuto esprimere, ritengo che una sua ulteriore permanenza in quel ruolo sia solo dannosa. Ora la situazione è di una gravità tale da richiedere di essere affrontata con la forza e l'autorevolezza che solo la presidente può assicurare.»

Su questo tema destra e sinistra possono lavorare insieme?

«Devono. Prima si metta in sicurezza il diritto alla mobilità dei sardi. Solo successivamente si farà la contabilità delle responsabilità politiche.»

Il ministero dei Trasporti è guidato dal leader del suo partito. Cosa può fare il governo?

«Il ministro Salvini ha sostenuto in tutti i modi la Sardegna, assecondando le scelte della Regione, anche in Europa. Così come per garantire 10 milioni per il caro carburante e intervenire con decreto per la proroga della tratta Alghero-Milano. E ogniqualvolta sia stato necessario, ha messo a disposizione il ministero per comporre vertenze, tutte positivamente risolte. Anche in questo caso il ministro non farà mancare il suo sostegno. Sempre che glielo si chieda.»

Quando lei presiedeva il Consiglio regionale, la continuità aveva già vissuto crisi e proroghe. Cosa non si è fatto allora?

«Le difficoltà ci sono sempre state, ma sono sempre state superate. Inoltre abbiamo inaugurato il meccanismo dei rimborsi sociali sui biglietti e le risorse per il bando "nuove rotte". Mi pare che di cose ne siano state fatte.»

Il problema è la gestione politica o un bando che con il caro carburante non regge più?

«Entrambe le cose. Il bando deve essere costruito su dati di traffico e passeggeri veritieri, non eccessivamente ottimistici. Perché alla prima prova dei fatti, come in questo caso, i nodi vengono al pettine. E poi bisogna certamente adeguare il contributo in funzione dei maggiori costi del carburante.»

Resta l'ultima domanda, quella che guarda avanti. E che, al di là degli schieramenti, riguarda chiunque in Sardegna abbia un biglietto da comprare.

Se domani avesse lei la delega ai Trasporti, quale sarebbe il primo atto?

«Affronterei il problema con più umiltà. Ascolterei chi ha elaborato studi approfonditi sul tema, cosa che peraltro abbiamo fatto nella precedente legislatura. Convocherei attorno a un tavolo tutte le compagnie aeree, alla luce del sole, per capire le loro esigenze e costruire un bando appetibile. A quel punto la compagnia aerea più brava, quella che offre le condizioni migliori, si aggiudicherebbe il servizio. E nessuno avrebbe da lamentarsi di alcunché.»