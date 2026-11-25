La continuità territoriale torna al centro del dibattito politico in Sardegna. Fratelli d’Italia si dice disponibile a collaborare con la maggioranza per affrontare la situazione dei trasporti aerei in Sardegna, ma chiede alla presidente della Regione Alessandra Todde di coinvolgere le opposizioni e avviare un confronto condiviso sulle strategie da adottare.

A intervenire è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, che sottolinea attraverso una nota la necessità di affrontare una questione che riguarda il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, al di là delle appartenenze politiche.

"La questione dei trasporti aerei è talmente importante per tutta la Sardegna e non può essere considerata una questione di parte. Non esiste colore politico, i sardi hanno diritto alla mobilità e nessuno lo può negare. Noi siamo assolutamente disponibili affinchè si faccia un intervento straordinario congiunto per la continuità territoriale".

Truzzu richiama quindi l’importanza di un’interlocuzione costante e proficua tra maggioranza e minoranza, criticando però la decisione della Giunta di stanziare 90 milioni di euro per un nuovo bando senza, secondo quanto afferma, aver informato le opposizioni.

"È necessario che la presidente chiami la minoranza e coinvolga tutte le opposizioni affinché si ragioni in modo univoco e coeso per poter risolvere una volta per tutte il problema della continuità territoriale", dichiara Truzzu.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ribadisce la disponibilità della minoranza a entrare in aula e contribuire a un provvedimento condiviso, purché ci siano le condizioni per un confronto concreto e trasparente.

"Chiediamo alla presidente che presenti la nuova strategia, visto il fallimento del bando prcedete e chiarisca la strada da percorrere perchè al momento non vi sono segnali di sviluppo alcuno. Se si verificano queste condizioni non abbiano alcuna difficoltà a fare entrare in aula un provvedimento ad hoc che permetta di risolvere in via definitiva lo stallo della continuità territoriale vissuto da tutti come la spada di Damocle, ma non possiamo concedere assegni n bianco", conclude Truzzu.