"Ribadiamo che Ryanair ha sbagliato destinatario della sua lettera. La Regione Sardegna ha già espletato tutte le procedure ed è in attesa, da oltre un mese, di un riscontro da parte del Governo. Si tratta di una tassa nazionale che necessita obbligatoriamente di un passaggio legislativo da parte dello Stato". Questa la replica dell'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, a seguito delle dichiarazioni del manager di Ryanair Jason McGuinness, sul "mancato rispetto da parte della Regione Sardegna dell'impegno pubblico di abolire l'addizionale municipale a partire da novembre perchè non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al governo italiano".

"Mi preme sottolineare ancora una volta - osserva l'esponente della giunta Todde - che la Sardegna non può accettare giudizi esterni sulle proprie politiche di mobilità, soprattutto quelle che riguardano il diritto allo spostamento dei cittadini, tutelato dalla continuità territoriale".