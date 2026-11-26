Nuova tempesta sui cieli della Sardegna. Ryanair ha annunciato che starebbe valutando la cancellazione di tutti i collegamenti da e per gli scali di Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027 "a seguito del mancato rispetto da parte della Regione Sardegna dell'impegno pubblico di abolire l'addizionale municipale a partire da novembre perchè non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al governo italiano".

Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, in videoconferenza ha anche annunciato che la compagnia aerea low cost manterrà invariato l'intero operativo natalizio, "poiché i sardi non dovrebbero essere penalizzati dall'incompetenza della propria giunta regionale".

"Opereremo l'intero operativo di Natale e gennaio, ma al momento devo dire che stiamo operando in un vuoto totale, ma da quanto abbiamo capito l'addizionale comunale non verrà abolita per questa stagione invernale. Quindi penso sia altamente probabile che apporteremo significative riduzioni ai nostri operativi su Alghero e Olbia e purtroppo dovremo anche rivedere parte del nostro operativo su Cagliari in termini di riduzione delle frequenze" ha precisato lo chief commercial officer di Ryanair.

Poi l'attacco sulla continuità territoriale aerea: "Come può la Regione Sardegna stanziare quasi 300 milioni di euro in tre anni per appena sei rotte in regime di continuità territoriale e lasciare comunque i sardi esposti al rischio di perdere collegamenti aerei essenziali con la penisola? - si chiede - L'attuale crisi della continuità territoriale mette in evidenza le carenze strutturali della politica del trasporto aereo della Regione, che ha reso i sardi eccessivamente dipendenti da un numero ristretto di rotte sovvenzionate e di compagnie aeree. Anziché trarre insegnamento dai fallimenti del proprio sistema di continuità territoriale, la Regione sta ora portando avanti ulteriori e inefficaci bandi per la connettività, cercando di utilizzare il denaro dei contribuenti per attrarre compagnie aeree e, allo stesso tempo, tassando ogni passeggero in partenza. Perché la Regione cerca di sovvenzionare nuove rotte quando non riesce nemmeno a mantenere quelle esistenti a causa dei suoi costi di accesso non competitivi?".

"Ryanair ha già presentato alla Regione un piano concreto per garantire 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, quattro ulteriori aeromobili basati (un investimento di 400 milioni di dollari) e centinaia di nuovi posti di lavoro, subordinatamente all'abolizione dell'addizionale municipale per tutto l'anno", ha aggiunto McGuinness.

"I sardi meritano una connettività aerea affidabile, accessibile e garantita durante tutto l'anno, non una politica del trasporto aereo che passa da una crisi all'altra - ha aggiunto - Ryanair invita la presidente Todde a rispettare con urgenza l'impegno pubblico della Regione di abolire l'addizionale municipale e a seguire l'esempio delle altre regioni italiane che, riducendo i costi di accesso, stanno ottenendo una crescita record da parte di diverse compagnie aeree."

"Mentre altre regioni italiane, tra cui Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, stanno ottenendo una crescita record da parte di Ryanair grazie all'abolizione dell'addizionale comunale, la Sardegna continua a perseguire una politica del trasporto aereo fondamentalmente sbagliata, sovvenzionando singole rotte e, al contempo, tassando i passeggeri in tutta l'isola - ha osservato - La soluzione ai problemi di connettività della Sardegna non consiste in maggiori sovvenzioni, ulteriori bandi o più burocrazia, bensì nella riduzione dei costi di accesso per attrarre più compagnie aeree, aumentare la concorrenza e garantire un maggior numero di voli a tariffe basse durante tutto l'anno, riducendo la dipendenza della Sardegna dai collegamenti aerei sovvenzionati".