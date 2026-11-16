Procede a Macchiareddu il percorso per l'apertura del nuovo impianto destinato alla selezione e al trattamento della plastica, struttura strategica per migliorare la gestione dei rifiuti e creare nuove opportunità occupazionali nel territorio.

Il presidente del Cacip, Beniamino Garau, ha incontrato i vertici di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, per definire le procedure necessarie all'avvio dell'impianto. La struttura sarà gestita da Tecnocasic. Nelle prossime settimane si procederà con la selezione del personale e la stipula della convenzione con il Consorzio industriale. Sono previsti complessivamente 35 nuovi posti di lavoro.

"Stiamo lavorando per arrivare quanto prima all'apertura di un impianto che rappresenta un investimento importante per tutto il territorio - dichiara il presidente del Cacip, Beniamino Garau -. Non si tratta soltanto di dotare l'area industriale di una nuova infrastruttura, ma di dare una risposta concreta a una delle criticità emerse nella gestione dei rifiuti, soprattutto durante i mesi estivi, quando le difficoltà legate allo stoccaggio della plastica hanno provocato disagi ai cittadini. Con il nuovo impianto puntiamo a rendere il sistema più efficiente, migliorare il trattamento dei materiali e rafforzare la filiera del riciclo".

Il progetto porterà con sé anche importanti ricadute sul piano occupazionale. "I 35 posti di lavoro previsti sono un elemento di grande valore - aggiunge Garau -. Vogliamo che il rilancio delle infrastrutture ambientali di Macchiareddu si traduca anche in nuove opportunità per il territorio. La collaborazione con Corepla e il coinvolgimento di Tecnocasic sono fondamentali per accompagnare questa fase e arrivare all'effettiva operatività della struttura".

Parallelamente, si avvicina l'attivazione dell'impianto di compostaggio, realizzato in collaborazione con la società calabrese Maceri, che sarà affiancata da Tecnocasic nella gestione delle attività. Nei prossimi giorni è previsto il collaudo del carroponte, uno degli ultimi passaggi tecnici prima dell'entrata in funzione della piattaforma ambientale.

"Anche sul fronte del compostaggio siamo ormai alle fasi conclusive - sottolinea il presidente del Cacip -. Il collaudo del carroponte rappresenta un passaggio importante verso l'attivazione della struttura. Stiamo portando avanti due interventi complementari, che consentiranno di ampliare le capacità di trattamento dei rifiuti e di rendere Macchiareddu un punto di riferimento sempre più importante per l'economia circolare".