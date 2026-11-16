Una presunta lite per i piatti sporchi lasciati nel lavello della cucina sarebbe degenerata in una violenta aggressione. Una donna di 50 anni è stata arrestata a Roma con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione riportata da Tgcom24, la donna avrebbe colpito ripetutamente il compagno con uno scaldino elettrico e successivamente avrebbe tentato di strangolarlo utilizzando il filo dell'apparecchio.

L'episodio sarebbe avvenuto la sera di qualche giorno fa, quando i vicini di casa hanno allertato i Carabinieri. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, avrebbero trovato la donna a cavalcioni sopra il compagno, disteso in una pozza di sangue e quasi privo di conoscenza. La 50enne è stata immobilizzata, mentre, secondo quanto riferito, continuava a insultare l'uomo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso la vittima e l'ha trasferita al policlinico Umberto I.

Agli inquirenti, l'uomo avrebbe raccontato, come riporta Tgcom 24: "Ha iniziato a spingermi e già lì mi sono iniziato a preoccupare". Poi avrebbe aggiunto: "Le ho detto che avrei fatto io i piatti ma lei non si è più fermata. Alla fine ho perso i sensi".

La vittima avrebbe riportato la frattura del setto nasale e di uno zigomo, ferite alla testa ed ecchimosi su tutto il corpo, comprese le mani, che avrebbe utilizzato nel tentativo di difendersi dai colpi.

La donna è stata inizialmente trasferita in una struttura sanitaria per accertare le sue condizioni psicofisiche e successivamente condotta nel carcere di Rebibbia.