I correttivi alla manovra finanziaria saranno al centro di un vertice con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo diversi nodi ancora da sciogliere, tra cui l'exit tax, le pensioni e il superbonus.

Per la sanità si punta a stanziare 500 milioni di euro da destinare agli aumenti degli stipendi di medici e infermieri, che hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 5 dicembre.

Proprio sulle risorse per il comparto sanitario arriva però l'avvertimento delle Regioni, che escludono di poter sostenere la spesa attraverso i propri bilanci. I fondi, sottolineano, "non possono derivare da contributi locali perché siamo già allo stremo".

Le amministrazioni regionali indicano anche una possibile soluzione: destinare al Fondo sanitario nazionale gli 1,6 miliardi di euro previsti per il voucher rivolto agli over 75. Una scelta che, secondo le Regioni, eviterebbe che queste risorse 'alimenterebbero la sanità privata'.

Intanto, il calendario della manovra entra in una fase decisiva: domani, martedì 17 novembre 2026, scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti, che dovranno definire le modifiche al testo.