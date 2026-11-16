Il presidente USA, Donald Trump, dà la colpa all'amministrazione dell'ex presidente Biden la responsabilità dello stop ai voli negli Stati Uniti, che continua a provocare pesanti disagi al traffico aereo. Il tycoon ha definito la precedente amministrazione "è stata un disastro" per la Federal Aviation Administration (Faa), l'agenzia federale che vigila sul traffico aereo statunitense.

Anche il segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, ha puntato il dito contro l'eredità ricevuta dal precedente governo, sottolineando che l'attuale amministrazione ha dovuto fare i conti con 'infrastrutture vecchie' e capitoli di spesa vincolati dal Congresso esclusivamente all'acquisto di hardware.

Intanto, le compagnie aeree continuano a lavorare per smaltire i ritardi e le cancellazioni. Anche oggi si registrano 1.421 voli cancellati, che si aggiungono agli oltre 15mila annullati da venerdì.

Duffy ha assicurato che la situazione tornerà progressivamente alla normalità, promettendo che la piena operatività "sarà ripristinata entro lunedì".