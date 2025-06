Sarà una variazione di bilancio "di maggioranza, con molta pluralità" e che non deve essere "dispersa in mille rivoli", ma che dia segnali "sui temi importanti per i sardi". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, parlando con i giornalisti al termine del vertice di maggioranza che si è tenuto nel pomeriggio a Villa Devoto, incentrato sulla 'manovrina' d'estate, che dovrebbe essere l'ultima prima della prossima Finanziaria a fine anno. Assente, perché impegnato a Osaka "a promuovere la Sardegna", l'assessore del Bilancio Giuseppe Meloni.

La presidente ha aggiunto che si sta "sperimentando un nuovo metodo, una novità rispetto al passato" per la decisione sulle linee principali di intervento e le risorse da assegnare: "C'è molta discussione e serve fare un po' di sintesi tra le posizioni dei singoli gruppi e quelle che sono le posizioni dell'assessorato", ha chiarito. Previsti, quindi, altri incontri nei prossimi giorni.

Sui temi specifici, ha precisato Todde, "andremo incontro alle priorità dei sardi: trasporti, sanità, sviluppo economico, il finanziamento dei bandi sugli investimenti, il lavoro". In ballo ci sono circa 800 milioni ma l'assestamento potrà essere definito solo dopo la parifica del Bilancio scorso della Regione da parte della Corte dei Conti, che è previsto intorno alla metà di luglio.

Sul tema dei trasporti spicca la continuità territoriale aerea con l'appuntamento di Bruxelles annunciato dopo il vertice della scorsa settimana: "Ci sono state una serie di interlocuzioni, abbiamo fissato un incontro insieme all'assessora con il ministero e con il commissario Raffaele Fitto e sarà da capire quanto riusciamo a portare a casa - ha sottolineato la presidente -. Finalmente l'Unione Europea sta comprendendo che anche i territori insulari hanno necessità di politiche speciali per consentire ai loro cittadini di vivere esattamente come chi vive in territori che sono più connessi".

"Vogliamo avere la libertà di poter agire per fare in modo che i sardi e i residenti abbiano la possibilità di viaggiare sempre - ha ribadito Todde -, anche nel periodo estivo, quindi l'importante è trovare la giusta misura e i giusti metodi. Abbiamo visto che lasciare solo ed esclusivamente al mercato, non è la soluzione giusta, dobbiamo avere garanzie".

L'incontro ha avuto una coda con un mini vertice con gli esponenti del M5s: "Abbiamo discusso di temi portati dal Movimento, per esempio l'innovazione tecnologica e la necessità di dotare scuole e lavoratori di nuove competenze, specialmente rispetto all'intelligenza artificiale. Con loro c'è un confronto continuo, a breve faremo anche un incontro con tutto il gruppo - ha precisato la governatrice pentastellata -, proprio perché è importante che il M5s, che in questo momento è molto forte anche sui territori, dia anche un segnale di leadership sui temi".