Stava percorrendo la 131 con la propria auto quando ha notato l’uscita di fumo dal cofano motore e si è accostato prima che il mezzo prendesse fuoco.

Sul posto, questo pomeriggio, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco inviata dalla centrale di Oristano, che ha raggiunto l’automobilista all’altezza del chilometro 82,200, in prossimità del bivio per Sant'Anna, nella zona di Marrubiu. I Vigili del fuoco hanno fermato in tempo le fiamme, evitando che si propagassero all’intera auto.