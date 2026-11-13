Un 55enne residente nell'hinterland cagliaritano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Selargius in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Gip del Tribunale di Cagliari.

L'intervento è stato effettuato nella giornata di ieri, 12 novembre. L'uomo, disoccupato e già noto alle forze di polizia, è ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio commessi tra il 2022 e il 2024 nel territorio dell'hinterland di Quartu Sant'Elena.

Dopo essere stato informato del provvedimento, il 55enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito. Successivamente, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Uta, dove dovrà scontare la pena.