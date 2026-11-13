Un litigio per futili motivi, poi l'aggressione con un'arma da taglio che ha provocato il ferimento di due persone. Un 31enne, ospite del Centro di accoglienza straordinaria-Hotspot di Monastir, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Dolianova, con il supporto dei militari della Stazione di Senorbì, con l'accusa di lesioni aggravate.

L'episodio si è verificato intorno alle 3 della notte scorsa, quando l'uomo, di origini nordafricane, avrebbe colpito due connazionali di 27 e 37 anni, anche loro ospiti della struttura, per poi allontanarsi. A dare l'allarme sono stati gli operatori del centro e una guardia fiduciaria.

I due feriti sono stati soccorsi e accompagnati negli ospedali Brotzu e Santissima Trinità di Cagliari. Il primo ha riportato lesioni alla testa e a una mano, il secondo al ginocchio destro. Per entrambi la prognosi è compresa tra i 10 e i 15 giorni.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il presunto aggressore. L'arma utilizzata non è stata trovata. Conclusi gli accertamenti, il 31enne è stato accompagnato al Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.