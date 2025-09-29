La vittoria di Francesco Acquaroli, riconfermato presidente delle Marche, scatena l’entusiasmo nel centrodestra. A commentare per primi sono stati proprio i vertici di Fratelli d’Italia, che sui social hanno pubblicato un messaggio secco e provocatorio: “Avete perso”, corredato da una foto dei leader del cosiddetto Campo largo Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli abbracciati insieme.

“Avete condotto una campagna elettorale con il solo intento di colpire il Governo Meloni – sottolinea il partito della premier – vi è andata male, di nuovo. Ha vinto il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra”.

E proprio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affidato il suo commento a un post su X: “Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”.