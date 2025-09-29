Dopo l’anteprima nazionale a Lampedusa e l’avvio ufficiale da Piazza San Marco a Venezia, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni farà tappa anche in Sardegna. L’artista porterà la sua musica ad Alghero, il 4 agosto 2026, all’Anfiteatro Ivan Graziani, e il giorno successivo a Cagliari, alla fiera della Sardegna.

Il tour celebra i quarant’anni di “La Vita è Adesso”, l’album più venduto della storia della musica italiana, e vedrà Baglioni eseguire per la prima volta dal vivo l’intero disco, accompagnato da una formazione di 20 musicisti e coristi, oltre ai grandi successi che hanno segnato i suoi 60 anni di carriera.

Il “GrandTour” toccherà 40 città italiane, simbolicamente tante quanti sono gli anni dall’uscita del disco, e si propone come un viaggio tra musica, cultura e bellezza, in perfetto spirito con i grandi itinerari d’arte e di formazione del passato.

I biglietti per le tappe del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., sono disponibili lunedì 29 settembre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).