Il Consiglio della Camera di commercio di Sassari oggi nella sua prima assemblea, ha confermato alla carica di presidente l'uscente Stefano Visconti, che guiderà quindi l'ente per altri cinque anni.

"È un mandato che inizia sotto i migliori auspici, visto che il Consiglio mi ha eletto all'unanimità - ha commentato subito dopo la conferma dell'incarico - Sarà un mandato in continuità con il precedente, nel corso del quale abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che c'eravamo posti, fra i quali lo sviluppo dell'Innovation Lab e l'acquisto della sede di Olbia".

Il presidente ha illustrato il suo programma in sette punti: innovazione e digitalizzazione; internalizzazione e turismo; sostenibilità e finanza innovativa; valorizzazione delle filiere produttive; giovani e formazione; infrastrutture e logistica; dialogo istituzionale e semplificazione.

"Il dialogo costante con le associazioni di impresa e tutte le rappresentanze sarà il fulcro della nostra azione - ha spiegato - Ci impegneremo affinché l'azione della Camera di commercio sia innovativa, inclusiva e sempre radicata nel territorio, mitigando le criticità che il contesto globale ci prospetta e trasformando ogni sfida in opportunità per il nord Sardegna".

Nei prossimi giorni sarà nominata la Giunta che dovrà affiancare il presidente nel corso del nuovo mandato, al servizio delle imprese e del territorio. Ad eleggere la Giunta sarà sempre il Consiglio camerale: quattro componenti dell'esecutivo dovranno essere eletti in rappresentanza, rispettivamente, dei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio e industria; il quinto sarà il consigliere che, indipendentemente dal settore di appartenenza, avrà ottenuto il maggior numero di voti.