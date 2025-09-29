Ha preso il via questo pomeriggio lo spoglio dei voti per il rinnovo del Consiglio regionale nelle Marche. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 6%, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia) è al 51%. Matteo Ricci, candidato del sostenuto dal Campo largo, europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro, ha ottenuto un numero di voti che si aggira fra il 45 e il 46%.

L’affluenza definitiva nella regione del centro Italia si è attestata al 50,01%, con appena un elettore su due recatosi alle urne. Un calo del 9,7% rispetto alle elezioni del 2020, quando i votanti furono il 59,7% del totale.

In Valle d’Aosta, invece, si è chiuso con un affluenza del 62,9% e i primi dati indicano una forte affermazione dell’Union Valdotaine insieme ad una crescita del centrodestra.

GASPARRI: "ENNESIMO BUCO NELL'ACQUA DELLE SINISTRE"

"Pare che anche nelle Marche si profili una affermazione del centrodestra – dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri –. Attendiamo dati consolidati per avere la certezza dell'ennesimo buco nell'acqua delle sinistre e delle loro speculazioni propagandistiche proseguite anche durante il silenzio elettorale".

FDI PRIMO PARTITO

Nella sede del comitato elettorale di Francesco Acquaroli, governatore uscente che va verso la riconferma nelle Marche, si respira aria di ottimismo e soddisfazione e per i dati in arrivo che profilano di volta in volta un vantaggio sempre più solido del candidato.

FdI viaggia verso l'affermazione quale primo partito in regione con oltre il 24% dei voti. Per il centrodestra seguono Forza Italia al 9%, Lega all'8,7%, Noi Moderati al 2,2%, Udc all'1,8% e altre liste civiche.

A guidare la coalizione di centrosinistra è Pd al 20%, seguito da Lista Ricci al 6,7%, M5S al 5,8%, Avs al 4,4%, Avanti con Ricci al 2,5% più altre liste civiche.