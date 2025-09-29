Tre bustine di plastica contenenti della sostanza bianca, presumibilmente cocaina, sono state trovate nascoste sotto il tappetino poggiapiedi nell'auto di un 23enne di Cagliari, dagli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante la scorsa notte, gli agenti della Squadra Volante, mentre transitavano all’incrocio tra via dei Conversi e via Scano a Cagliari, hanno notato un’auto ferma al semaforo in attesa della luce verde che, alla vista della Polizia, è ripartita improvvisamente a forte velocità percorrendo via Scano. Dopo aver fatto manovra, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto dopo un breve inseguimento, tra via Carboni Boi e via Cugia. Durante la fuga, i poliziotti hanno notato il lancio di un involucro nella rotonda vicino alla Questura che è stato successivamente recuperato, trovando al suo interno altre 5 bustine identiche alle altre.

Il 23enne è stato identificato e, dopo la scoperta in auto, si è provveduto alla perquisizione domiciliare, dove sono state rinvenute altre 24 bustine contenenti la medesima sostanza per un totale complessivo di 32 bustine pari a circa 8 grammi di cocaina e la somma di 425 euro, occultata all’interno di una custodia per occhiali.

I fatti, accertati dagli investigatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione della competente A.G. che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida.