Un uomo di 40 anni è stato e arrestato dai Carabinieri a Ghilarza in un ovile da cui partivano condotti utilizzati per innaffiare una piantagione di marijuana contenente 350 piante, con l'accusa di produzione e coltivazione di cannabis con l'intento di spacciarla.

L'operazione è avvenuta presso Nuraghe Crasto, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine locali e del supporto aereo del Nucleo Carabinieri di Elmas. Le piante di marijuana confiscate hanno mostrato livelli di Thc ben al di sopra dei limiti legali.

Questo sequestro rappresenta il quarto episodio simile avvenuto nel giro di un mese nella provincia di Oristano. Attualmente, l'uomo è agli arresti domiciliari mentre le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali complici.