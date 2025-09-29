"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, in cui ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe".

Sono parole colme di sofferenza quelle del pilota Lewis Hamilton, che ha purtroppo dovuto affrontare la morte del suo amatissimo cane Roscoe.

"Non ha mai smesso di combattere, fino alla fine - ha spiegato il 7 volte campione di Formula 1 sui social-. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così meravigliosa, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la scelta migliore che abbia mai fatto, e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme".

Lo scorso venerdì 26 settembre, Hamilton aveva condiviso con i suoi follower sui social network la notizia che il suo cane era entrato in coma, manifestando preoccupazione per la possibilità che non si riprendesse, "Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e faceva fatica a respirare", aveva scritto il pilota.

"Nonostante la durezza di questo momento, averlo avuto con me è stata una delle parti più belle della vita: amare così profondamente ed essere amata allo stesso modo - ha scritto ancora Hamilton -. Grazie a tutti per l’amore e il sostegno che avete mostrato a Roscoe negli anni. È stato speciale poterlo vedere e sentire. È morto domenica sera, il 28 settembre, tra le mie braccia".