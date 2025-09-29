Durante la mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, il Generale di Brigata Francesco Rizzo, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, ha fatto visita al Comando Provinciale di Cagliari, dove è stato accolto dal Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale, e da una rappresentanza dei militari dei reparti dipendenti e dei nuclei di Specialità presenti sull'Isola.

Durante il suo saluto ai militari schierati, il Generale Rizzo ha elogiato l’impegno, la dedizione e i successi ottenuti dal Comando Provinciale. Ha sottolineato l'importanza della vicinanza ai cittadini come fondamento dell'azione quotidiana dell'Arma. Ha inoltre evidenziato tre valori fondamentali per ogni carabiniere: serietà, professionalità e serenità, che devono guidare il servizio, il rapporto con la comunità e la gestione delle sfide quotidiane.

Durante la visita, il Generale ha incontrato i tre nuovi ufficiali arrivati al Comando Provinciale, i Comandanti delle Compagnie di Villacidro e San Vito, e il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Carbonia, Capitano Matteo Scarpino.

Quest'ultimo ha preso il posto del Maggiore Enrico Santurri come Comandante della Compagnia di Carbonia. Originario di Portoferraio, il Capitano Scarpino ha conseguito importanti risultati operativi presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassari e ha esperienze sia in ambito nazionale che internazionale, partecipando a missioni in zone sensibili come la Palestina e il Niger. La visita del Comandante della Legione al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari è stata un momento significativo di incontro e coesione per tutti i reparti della Provincia.