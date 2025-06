“Ho già detto che l'Italia non è impegnata militarmente, non ha partecipato e non partecipa, non è stato chiesto l'uso delle basi, che comunque potranno essere usate solo con l'autorizzazione del governo e dopo un passaggio parlamentare”. Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera durante la replica dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Tra i temi all’ordine del giorno ci sarà proprio la situazione in Medio Oriente dopo l’attacco degli Stati Uniti alle basi nucleari iraniane.

“Credo sia velleitario speculare su scenari che non si sono verificati, certe decisioni non si prendono su basi ideologiche. In ogni caso posso dire che non penso accadrà, ma posso garantire che una decisione del genere dovrà fare un passaggio parlamentare, a differenza di quello che è accaduto quando al governo non c'eravamo noi” ha detto la premier.

“Noi pretendiamo una parola di chiarezza sul futuro che oggi” Meloni “ci ha negato: l'Italia non si farà trascinare nella guerra e non consentirà l'uso delle basi sul territorio nazionale. Apprezzo che abbia parlato di negoziati, ma allora non capisco perché non dite che Trump ha sbagliato”. Così, invece, la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni della premier alla Camera.