Cinque conferme e tre volti nuovi. A Quartu la nuova giunta guidata del sindaco Graziano Milia è già pronta. Le new entry sono tutte donne: Romina Mura (Ambiente, Mobilità sostenibile, Trasporti), sindaca di Sadali per 2 mandati e parlamentare per 9 anni; Marcella Marini (Pubblica Istruzione, Sport, Innovazione, Politiche di Genere e LGBTQIA+) e Monica Sotgiu (Flumini e Territori Extraurbani).

Rimangono, rispetto al passato esecutivo, Marco Camboni (Servizi Sociali e Politiche Generazionali), Antonio Mauro Contini (Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici e Manutenzioni), Rossana Perra (Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio), Salvatore Sanna (Rapporti con il Consiglio Comunale, Turismo, Bilancio e Personale), Aldo Vanini (Urbanistica e Programmazione Strategica). Confermato come vicesindaco Tore Sanna, ex vicepresidente del Consiglio regionale, consigliere provinciale e più volte sindaco del Comune di Villasimius.

"Giunta in tempo record? - ha detto il sindaco Milia- non sono passate nemmeno 24 ore dalla proclamazione. Ma è stata una scelta naturale perché c'è tanto da fare. La giunta deve lavorare subito. Ad esempio una variazione di bilancio sugli avanzi di amministrazione: risorse utili per chiudere dei lavori e avviarne degli altri che abbiamo programmato".

"Prima delle elezioni qualcuno parlava di coalizione minestrone con chissà quali difficoltà - ha chiosato Milia - E invece no perché ieri abbiamo fatto una riunione di coalizione ed e emersa una profonda sintonia sulle cose che stavamo facendo: tutti, nucleo storico e nuovi, vogliono contribuire anche al cambiamento della città".