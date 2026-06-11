Ultime piogge al centro sud poi, dal weekend, torna a dominare l'alta pressione che porta tempo stabile, sole e ondate di calore. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Mattia Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it. "Oggi - afferma - sono attese le ultime piogge in particolare su Marche, Abruzzo, Umbria. Locali piovaschi interesseranno anche il viterbese e la Puglia centro settentrionale. Ma si tratta di un fronte instabile che con il passare delle ore si allontanerà velocemente dal nostro Paese".

Già da domani inizierà ad avanzare un vasto campo di alta pressione che darà il via a una fase decisamente più stabile. Il sole tornerà a splendere quasi ovunque e le temperature torneranno a salire, con punte di oltre i 28-30°C da Nord a Sud.

Durante il weekend l'alta pressione spingerà sull'Italia masse d'aria roventi tanto che fra sabato e domenica le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il Paese. Al Nord si toccheranno punte di 32°C sulle pianure, mentre al Centro-Sud e sulle Isole la fiammata si farà sentire ancora di più, con i termometri pronti a sfiorare i 33-34°C nelle ore più calde del pomeriggio.

Previsioni in Sardegna per giovedì 11 giugno 2026 (Fonte Arpas)

Cielo poco nuvoloso o velato per il passaggio di nubi alte. Temperature: in sensibile diminuzione, specialmente nei valori massimi. Venti moderati da Ovest Nord-Ovest con locali rinforzi lungo le coste e i rilievi. Localmente agitato il Mare di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione in serata. Molto mossi o mossi gli altri mari.

Previsioni in Sardegna per venerdì 12 giugno 2026

Le nubi alte in mattinata lasceranno spazio ad ampie schiarite dal pomeriggio. Temperature: in sensibile aumento nel settore centro-occidentale. Venti deboli a regime di brezza. Mare di fondo molto mosso lungo le coste occidentali, in attenuazione in serata. Poco mossi gli altri mari.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da condizioni di stabilità atmosferica con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in lieve ma progressiva risalita. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, con locali rinforzi da sud-est attesi domenica lungo le coste del Sulcis. Mari poco mossi.