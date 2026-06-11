Momenti di apprensione nella notte nel centro storico di Cagliari, dove un incendio è divampato in via del Collegio, richiedendo l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione.

Secondo quanto emerso riferito dai militari, il rogo sarebbe stato verosimilmente appiccato da ignoti, che potrebbero aver utilizzato anche del liquido infiammabile per alimentare le fiamme. L’incendio ha interessato alcune fioriere in plastica posizionate lungo la strada e si è successivamente propagato, annerendo i portoncini d’ingresso di alcuni edifici adiacenti, tra cui uno stabile che ospita un luogo di culto della comunità islamica locale.

Provvidenziale si è rivelato l’intervento degli abitanti della zona. I residenti sono infatti riusciti a spegnere il principio d’incendio prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente e provocassero conseguenze più gravi.

I Carabinieri stanno ora svolgendo approfonditi accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, chiarire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Le indagini sono in corso e, allo stato attuale, non si esclude alcuna ipotesi.