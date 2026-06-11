Serata da ricordare per Martina Deidda, 41 anni, psicologa di Assemini, che nella puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha conquistato una vincita complessiva di 122.600 euro, grazie al successo ottenuto nella fase finale del programma condotto da Gerry Scotti.

La concorrente sarda ha superato brillantemente la prima fase del quiz e, nell’ultima manche, è riuscita a battere il campione in carica Lorenzo, conquistando l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Ad accompagnarla in studio il fidanzato Andrea, che l’ha sostenuta durante tutta la trasmissione e l’ha incoraggiata a partecipare al programma.

Nel corso della puntata Martina ha avuto la meglio sugli altri due concorrenti, arrivando alla fase finale con un bottino di 22.600 euro già accumulato.

Il momento più emozionante è arrivato proprio alla Ruota delle Meraviglie. Dopo aver indovinato il tabellone finale, la concorrente ha scoperto che nella busta verde era custodito il premio massimo da 100mila euro, portando così la vincita totale a 122.600 euro.

Quando Gerry Scotti ha annunciato l’esito della manche finale, in studio è esplosa la gioia. Martina ha abbracciato il fidanzato Andrea, mentre l’emozione ha coinvolto anche Samira Lui.

"Lo so che non ci credono, è sempre così", ha commentato Gerry Scotti rivolgendosi alla coppia ancora incredula per quanto accaduto. "La Ruota della Fortuna ci regala queste emozioni".

Una serata indimenticabile per la concorrente di Assemini, protagonista di una delle vincite più importanti della stagione del popolare game show televisivo.