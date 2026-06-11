Un noto locale situato lungo il litorale di Quartu Sant’Elena è stato temporaneamente sospeso a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione temporanea di Flumini di Quartu Sant’Elena insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, impegnati in un servizio coordinato finalizzato alla repressione delle violazioni della normativa sul lavoro e sulla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nel corso dell’attività ispettiva, i militari hanno segnalato l’amministratore unico di un noto locale della fascia costiera dopo aver riscontrato, secondo quanto comunicato dall’Arma, la totale assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

A seguito delle irregolarità emerse è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, che potrà riprendere soltanto dopo la regolarizzazione della posizione della società.

All’amministratore sono state inoltre contestate sanzioni e ammende per un importo complessivo di 5.165 euro.

Gli accertamenti da parte dei reparti territoriali e speciali dell’Arma proseguiranno anche nelle prossime fasi, una volta che la parte interessata avrà prodotto la documentazione richiesta. Dell’attività svolta sono state informate l’Autorità giudiziaria e quella amministrativa per le valutazioni di competenza.

L’operazione rientra nelle attività di controllo condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per verificare la regolarità delle attività produttive e commerciali e garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della dignità dei lavoratori, in particolare nelle aree a maggiore vocazione turistica della fascia costiera.