Sospensione delle borse di studio già nella fase delle indagini, responsabilità economica per chi organizza le occupazioni scolastiche e nuovi strumenti per identificare i partecipanti violenti alle manifestazioni. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti negli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia al decreto sicurezza, che hanno acceso lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni.

A firmare quattro delle proposte di modifica è Andrea Delmastro, deputato di FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia. Le iniziative intervengono soprattutto sul mondo studentesco e sulle modalità di gestione delle proteste, introducendo conseguenze economiche anche per chi risulta semplicemente indagato per determinati reati commessi durante cortei, manifestazioni e occupazioni.

Il punto più contestato riguarda proprio il diritto allo studio. Uno degli emendamenti prevede la sospensione di borse di studio, contributi e altri benefici economici per gli studenti sottoposti a indagini preliminari per reati come violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, quando commessi durante manifestazioni, proteste o occupazioni. La sospensione rimarrebbe in vigore fino alla conclusione del procedimento penale, mentre in caso di condanna scatterebbe la revoca definitiva delle agevolazioni.

Un'altra proposta riguarda direttamente le occupazioni degli istituti scolastici. Promotori e organizzatori potrebbero essere chiamati a rispondere economicamente dei danni arrecati a persone o cose durante le iniziative, anche quando a provocarli materialmente siano stati altri partecipanti. La responsabilità sarebbe solidale, salvo che gli organizzatori riescano a dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire i danneggiamenti.

Tra le modifiche figura inoltre la possibilità per le forze dell'ordine di utilizzare vernice colorata per contrassegnare i manifestanti responsabili di episodi di violenza, facilitandone l'identificazione anche in un momento successivo. Un ulteriore strumento che si inserisce nel pacchetto di misure proposte per rafforzare il controllo dell'ordine pubblico durante le manifestazioni.

Le proposte hanno provocato una dura reazione da parte delle opposizioni, che contestano soprattutto l'ipotesi di intervenire sui benefici economici prima ancora che venga accertata un'eventuale responsabilità penale.

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha criticato apertamente l'impostazione degli emendamenti: "È delirante. Vuol dire considerare il dissenso giovanile una questione con la quale chi governa non deve fare i conti e confrontarsi, ma solo una cosa pericolosa da colpire".

Sulla stessa linea il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha concentrato le proprie critiche anche sulla figura del firmatario delle proposte. Per il leader pentastellato è "grottesco" che proprio Delmastro promuova misure di questo tipo. Poi il messaggio rivolto direttamente alla presidente del Consiglio: "Cara Giorgia Meloni - il messaggio del leader del Movimento 5 stelle -, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università".

Ancora più diretto l'intervento di Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha attaccato l'ex sottosegretario facendo riferimento alla sua vicenda giudiziaria. "Delmastro è garantista con sé stesso e forcaiolo con gli studenti", ha dichiarato, richiamando la condanna a otto mesi per rivelazione del segreto d'ufficio nel procedimento relativo all'anarchico Alfredo Cospito, confermata in Appello a maggio.

Bonelli ha quindi rilanciato la propria contestazione con una frase destinata ad alimentare il confronto politico: "Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, un deputato condannato in secondo grado deve perdere lo stipendio".

Le modifiche sono attualmente proposte emendative al decreto sicurezza e non costituiscono disposizioni già in vigore. Il loro eventuale recepimento nel testo definitivo dovrà passare attraverso l'iter parlamentare. Nel frattempo, il confronto politico si concentra soprattutto sul rapporto tra sicurezza, responsabilità individuale, diritto allo studio e libertà di manifestazione, con le opposizioni che accusano la maggioranza di voler colpire il dissenso giovanile attraverso nuove misure punitive.