Una lunga fila di persone, volti noti del giornalismo, della cultura e delle istituzioni. Roma si è stretta attorno alla famiglia di Corrado Augias per rendere omaggio al giornalista e scrittore, scomparso lo scorso giovedì, 19 novembre 2026, all'età di 91 anni. La camera ardente, allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, ha richiamato migliaia di persone, arrivate per salutare una delle voci più riconoscibili del panorama culturale italiano.

Ad accogliere i visitatori, accanto al feretro, c'erano la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia, il genero Pietro Suber e i nipoti. Presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha voluto ricordare pubblicamente il valore umano e intellettuale di Augias, "Era un uomo libero, un nostro maestro su tante cose, una voce laica che mancherà all'Italia", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando il vuoto lasciato dalla scomparsa del giornalista.

Numerosi i rappresentanti del mondo dell'informazione, della politica e delle istituzioni che hanno raggiunto la camera ardente per l'ultimo saluto. Tra i presenti anche Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup e di La7, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Non sono mancati altri volti noti della vita pubblica, tra cui Walter Veltroni e Sigfrido Ranucci.

Un omaggio corale a un professionista che, attraverso il giornalismo, i libri e la televisione, ha accompagnato per decenni il pubblico italiano.

I funerali laici di Corrado Augias si svolgeranno in forma strettamente privata, secondo quanto comunicato dalla famiglia. Il ricordo pubblico sarà invece affidato a un appuntamento in programma sabato 28 novembre, alle 11, all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nella Sala Sinopoli si terrà un memoriale dedicato al giornalista, con testimonianze e momenti di ricordo anche in forma musicale. Tra i protagonisti annunciati ci sarà il maestro Nicola Piovani, che renderà omaggio ad Augias attraverso la musica.