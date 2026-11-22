Il Cagliari guarda al mercato invernale e mette nel mirino uno dei giovani attaccanti più promettenti del calcio italiano. Il nome è quello di Francesco Camarda, centravanti classe 2008 di proprietà del Milan, per il quale la società rossoblù starebbe valutando la possibilità di un trasferimento in Sardegna con la formula del prestito. Un'idea che, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha già portato a un primo confronto tra i due club e che potrebbe aprire un interessante asse di mercato.

La necessità del Milan di trovare una soluzione per garantire maggiore spazio al giovane attaccante rappresenta un'opportunità per il Cagliari. In questa prima parte della stagione, infatti, Camarda ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Ruben Amorim: il suo impiego complessivo si è fermato a 119 minuti in sei presenze tra le competizioni, con appena 36 minuti in Serie A. Una situazione che potrebbe favorire una nuova esperienza lontano da Milanello, per permettergli di accumulare minutaggio e proseguire il proprio percorso di crescita.

Il possibile accordo potrebbe seguire una formula già utilizzata dal Cagliari nella scorsa estate per Yanis Massolin, arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro. Anche per Camarda si ragiona su un prestito, con un'opzione e una contro-opzione a tutela del Milan.

Ma il dialogo tra le due società potrebbe non riguardare soltanto il giovane centravanti. Nella possibile operazione è infatti spuntato anche il nome di Paul Mendy, attaccante senegalese classe 2007 che ha attirato l'attenzione della dirigenza rossonera. L'ipotesi sarebbe quella di inserire un'opzione d'acquisto a favore del Milan sul talento rossoblù, senza che questo comporti necessariamente un trasferimento immediato.

Una prospettiva significativa per il giovane attaccante, protagonista di una crescita importante nell'ambiente rossoblù. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2025 dall'ASC Bambey, Mendy si è messo in evidenza prima con il settore giovanile e poi con la prima squadra, conquistando spazio grazie alle qualità fisiche e alla capacità realizzativa. Il Cagliari ha recentemente blindato il suo futuro con un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2032. Anche con la nazionale del Senegal ha raggiunto un traguardo importante, realizzando il primo gol con la maglia del suo Paese.

Dal canto suo, il Milan è consapevole della necessità di trovare il giusto percorso per la crescita di Camarda. Interpellato in conferenza stampa sull'eventualità di un prestito a gennaio, Amorim ha riconosciuto le difficoltà per un giovane nel trovare spazio in una squadra come quella rossonera. "Per un giovane non è sempre semplice, lui ha una voglia matta di giocare ed è una cosa bella", ha dichiarato il tecnico, aggiungendo: "Giocare per il Milan è difficile per un giocatore esperto come Ramos, figuriamoci per un giovane".

L'allenatore ha comunque invitato il ragazzo a concentrarsi sugli impegni immediati, senza anticipare decisioni sulla sessione invernale: "Non so cosa succederà a gennaio, lui deve concentrarsi sulle prossime partite".

La pista Camarda resta dunque da sviluppare, ma l'interesse del Cagliari è concreto e il possibile coinvolgimento di Mendy potrebbe rendere il confronto con il Milan ancora più articolato. Per i rossoblù sarebbe un rinforzo giovane per il reparto offensivo, mentre per i rossoneri si aprirebbe la possibilità di seguire da vicino la crescita di un altro talento del Cagliari.

D'altronde, il Cagliari non è nuovo a certe soluzioni: oltre all'affare Massolin è ancora fresco il ricordo delle prestazioni di Marco Palestra, arrivato in prestito secco dall'Atalanta ma grande protagonista della scorsa stagione, nella quale il laterale è stato di vitale importanza per aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se l'idea Camarda si trasformerà in una trattativa concreta.