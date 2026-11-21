Aveva soltanto 14 anni, ma una fede e una forza capaci di lasciare un segno profondo. Giulia Gabrieli, giovane bergamasca scomparsa nel 2011 a causa di un sarcoma, ha affrontato la malattia con un coraggio straordinario, trasformando anche il dolore in una testimonianza di amore, speranza e fiducia in Dio.

Non ha mai smesso di sorridere, di credere e di incoraggiare chi le stava accanto, nemmeno nei momenti più difficili della sua breve vita.

Papa Leone XIV ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce le sue virtù eroiche. Un passaggio importante nel cammino verso la beatificazione, che attribuisce a Giulia il titolo di venerabile.

Una vita breve, ma un messaggio destinato a durare nel tempo. Perché a volte non servono tanti anni per lasciare un segno immenso nel cuore degli altri. E la storia di Giulia ne è una testimonianza luminosa.