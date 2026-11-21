La prevenzione è arrivata nel cuore di Sassari, portando in Piazza d’Italia un messaggio importante: la diagnosi precoce, l’informazione e la collaborazione tra le diverse realtà del territorio rappresentano strumenti fondamentali per la tutela della salute.

È questo lo spirito che ha accompagnato oggi, sabato 21 novembre, la tappa sassarese della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante promosso da Komen Italia, in collaborazione con il Mater Olbia Hospital, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sassari e con il supporto dell’Avis Provinciale di Sassari e dell’Avis Comunale di Sassari.

Dalle 9 alle 15, Piazza d’Italia ha ospitato un appuntamento dedicato alla prevenzione dei tumori del seno, alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della diagnosi precoce.

La tappa di Sassari aveva registrato un’importante adesione già prima della giornata, con l’esaurimento delle prenotazioni per tutte le 42 prestazioni diagnostiche gratuite messe a disposizione.

Il programma prevedeva 30 mammografie, rivolte alle donne tra i 40 e i 49 anni e a quelle dai 70 anni in su che non avessero effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi.

Erano inoltre previste 12 ecografie mammarie, destinate alle donne di età inferiore ai 40 anni che non avessero effettuato mammografie nello stesso periodo.

Le prestazioni erano riservate alle donne non inserite nei programmi di screening della Regione Autonoma della Sardegna.

La Carovana della Prevenzione ha rappresentato anche un’occasione per parlare di salute, promuovere una maggiore consapevolezza e ricordare quanto sia importante non trascurare i controlli.

Un messaggio condiviso anche da Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Gianna Filia, medico di medicina generale e volontaria di Komen Italia, e Gabriele Bortolu, presidente del Gruppo Folk Città di Sassari.

Tutti e tre hanno ribadito il valore della sensibilizzazione, della diagnosi precoce e della collaborazione tra associazioni, professionisti sanitari e realtà del territorio.

Fare rete significa infatti ampliare la capacità di raggiungere le persone, diffondere informazioni corrette e costruire nuove occasioni di incontro e confronto su temi che riguardano la salute dell’intera comunità.

Un impegno che non può esaurirsi in una singola giornata, ma che richiede continuità, partecipazione e attenzione costante.

La presenza dell’Avis Provinciale di Sassari ha confermato l’importanza della collaborazione tra il mondo del volontariato e le realtà impegnate nella tutela della salute.

Sostenendo la Carovana della Prevenzione, l’associazione ha contribuito a promuovere un’iniziativa che pone al centro il benessere delle persone, la diagnosi precoce e la necessità di rendere sempre più accessibili le informazioni sulla prevenzione.

La giornata ha inoltre affiancato alle attività di Komen Italia un’iniziativa dedicata alla donazione del sangue, realizzata con il coinvolgimento dell’Avis Provinciale e dell’Avis Comunale di Sassari, con partecipazione su prenotazione attraverso il calendario dell’associazione.

Prevenzione e donazione hanno così trovato spazio nello stesso appuntamento, richiamando due aspetti fondamentali della tutela della salute: l’attenzione verso se stessi e la solidarietà verso gli altri.