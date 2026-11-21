Più tempo per dare il via agli interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo. È stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l'avvio dei lavori finanziati a favore delle amministrazioni comunali per l'annualità 2025. La decisione della Regione arriva dopo le ulteriori richieste presentate dai Comuni beneficiari e modifica la precedente scadenza del 30 novembre, stabilita con una deliberazione del 2 settembre 2026.

L'obiettivo è consentire agli enti locali di completare le procedure amministrative necessarie senza rischiare di perdere i finanziamenti già assegnati. La proroga punta infatti a salvaguardare il lavoro svolto dalle amministrazioni e a trasformare le risorse disponibili in interventi concreti sul territorio.

"Abbiamo ritenuto importante accogliere le esigenze rappresentate dalle amministrazioni comunali, soprattutto da quelle che hanno già intrapreso il percorso necessario per realizzare gli interventi - dichiara l'assessora Laconi -. Il nostro obiettivo è fare in modo che le risorse disponibili si traducano in attività concrete di cura e valorizzazione del patrimonio boschivo, senza disperdere il lavoro già svolto dagli enti locali".

La proroga è legata al rispetto di due precise condizioni. Entro il 30 novembre 2026, i Comuni dovranno aver avviato, attraverso ASPAL, le procedure di selezione del personale. A dimostrarlo sarà la pubblicazione del relativo avviso.

Il secondo passaggio dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2026: entro questa data le amministrazioni dovranno avviare i lavori e trasmettere alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente la documentazione richiesta, necessaria anche per l'erogazione delle risorse.

Il mancato rispetto degli adempimenti previsti comporterà la revoca dei contributi e il disimpegno delle somme assegnate. Per i Comuni che rispetteranno entrambe le scadenze, invece, sarà garantita la conservazione delle risorse anche in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2026.

La proroga rappresenta una possibilità in più per le amministrazioni locali, ma richiede il rispetto delle tempistiche fissate dalla Regione.

"Questa proroga rappresenta un punto di equilibrio tra la necessaria flessibilità amministrativa e la responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche - conclude Laconi -. Vogliamo accompagnare i Comuni nella realizzazione degli interventi, garantendo al tempo stesso tempi certi e condizioni chiare. La tutela del patrimonio boschivo richiede continuità, programmazione e una collaborazione efficace tra Regione ed enti locali".