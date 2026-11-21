Il maestrale torna a sferzare la Sardegna, accompagnato da un deciso peggioramento delle condizioni del mare. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate, con fenomeni che interesseranno l'Isola a partire dalle ore centrali di domenica 22 novembre e per tutta la giornata di lunedì 23.

Secondo le previsioni del Centro funzionale decentrato, i venti soffieranno da nord-ovest con intensità forte, fino a burrasca forte, interessando principalmente i settori costieri, la Gallura e le zone dei crinali. L'avviso sarà valido dalle 12 di domenica fino alle 18 di lunedì, mentre la fase più intensa è attesa tra domenica e il primo pomeriggio del giorno successivo.

A destare particolare attenzione sarà soprattutto il moto ondoso. Il mare è previsto molto agitato nei settori settentrionali e occidentali dell'Isola, con possibili mareggiate lungo le coste. Le aree maggiormente esposte saranno la Gallura e il litorale occidentale, nel tratto compreso tra la Nurra e il Campidano di Oristano. Le onde potranno raggiungere altezze significative di 4-5 metri, con un periodo compreso tra 9 e 10 secondi.

La Protezione civile invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti, soprattutto negli spostamenti. Chi si mette alla guida dovrà prestare particolare attenzione alle raffiche laterali, che potrebbero provocare sbandamenti, specialmente nei tratti stradali più esposti, all'uscita delle gallerie e sui viadotti. È inoltre sconsigliata la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Indicazioni specifiche riguardano anche le zone costiere, dove il vento e il moto ondoso potrebbero rendere pericoloso avvicinarsi al mare. Si raccomanda di evitare la sosta in prossimità di strutture esposte alle mareggiate e lungo i litorali interessati dal fenomeno. Durante il periodo di validità dell'avviso sono inoltre da evitare la balneazione e l'utilizzo delle imbarcazioni.

L'invito delle autorità è quindi alla massima prudenza, soprattutto nelle località costiere e nelle aree maggiormente esposte al maestrale. Le condizioni meteorologiche saranno da seguire con attenzione fino alla conclusione dell'avviso, prevista per le 18 di lunedì 23 novembre.