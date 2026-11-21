Al rientro dalla sosta il Cagliari di Pisacane torna da Como con una sconfitta per 2-0. Un punteggio che sembra essere senza appello ma che in realtà lascia qualche rimpianto in casa rossoblù, sopratutto per il primo tempo.

Tolto il gol di Ramon al 23', le occasioni migliori erano state infatti quelle del Cagliari, sopratutto con Maldini e Mendy, che non sono stati cinici e precisi sottoporta; e si sa che poi, contro certe squadre, le occasioni mangiate le paghi e infatti nella ripresa, al 56' è arrivato il gol di Da Cunha che ha spezzato le gambe a Deiola e compagni. Il resto della partita praticamente non c'è stato, col Cagliari uscito mentalmente dal match dopo la doppia mazzata. Non sono serviti nemmeno i cambi dalla panchina.

Una sconfitta dunque amara, ma che, come detto, lascia dei rimpianti per come avrebbe potuto girare se si fosse stati in grado di tramutare almeno una delle occasioni avute, sia prima che dopo l'1-0 comasco.

Bene come al solito la prova di Adopo, che è uscito per infortunio e la sua assenza ha pesato, incoraggiante Grandu, alla sua seconda da titolare, e pollice alto anche per Fazzini. Male invece le due punte e in generale la difesa che si è dimenticata sia Ramon che Da Cunha sui gol.

Appuntamento lunedì 30, alla Domus arriva il Milan per il posticipo della tredicesima giornata.