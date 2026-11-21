La morte di Gianni De Gennaro scuote la politica italiana e riaccende lo scontro sulle indagini relative alla strage di via D'Amelio. L'ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa di campagna in Toscana. Nelle ultime ore era rimasto da solo. Nell'abitazione sono stati trovati alcuni biglietti di saluto destinati ai familiari e altri documenti.

De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sul presunto depistaggio relativo alla strage di via D'Amelio. La sua posizione era ancora al vaglio della magistratura: i pubblici ministeri avevano chiesto l'arresto, ma il gip aveva respinto l'istanza. Era atteso il pronunciamento del Tribunale del Riesame.

La notizia ha provocato immediate reazioni istituzionali. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta "scioccata", mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al fratello di De Gennaro per esprimere la propria vicinanza.

La vicenda ha innescato un duro confronto politico. Dal centrodestra sono arrivate accuse contro la magistratura e contro il modo in cui è stata condotta l'inchiesta, con la definizione di De Gennaro come "vittima di un massacro mediatico-giudiziario".

A far discutere anche le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa: "A volte il suicidio è coraggio".

Sul fronte delle reazioni è intervenuto anche il fratello di Paolo Borsellino, che ha parlato di "istigazione al suicidio" da parte dei pubblici ministeri. Proprio su questa ipotesi sta indagando la Procura di Grosseto.

Di diverso tenore le dichiarazioni degli ex magistrati Ingroia e Robledo, secondo i quali De Gennaro "non ha retto alle evidenze emerse dall'inchiesta nissena, la verità si allontana".

Restano ora gli accertamenti della magistratura per chiarire le circostanze della morte e verificare gli elementi alla base dell'ipotesi di istigazione al suicidio.