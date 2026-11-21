Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, potrebbe terminare di scontare la sua condanna a 16 anni di reclusione nel luglio 2030, con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza originaria. Un risultato, come informa Tgcom 24, legato alla liberazione anticipata prevista dalla legge Gozzini, che riconosce ai detenuti 45 giorni di riduzione della pena per ogni semestre di buona condotta, come spiegato dall'avvocata Francesca Carnicelli.

Schettino ha lasciato per la prima volta il carcere nella giornata di ieri, venerdì 20 novembre 2026,, dopo aver ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Una misura che gli consentirà di scontare la pena residua al di fuori dell'istituto penitenziario, seguendo un programma di reinserimento sociale sottoposto al controllo dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Come riporta La Nazione, l'ex comandante svolgerà un'attività lavorativa come impiegato presso un privato in Campania, affiancandola ad attività di volontariato. Tra le prescrizioni previste dal provvedimento figura anche l'obbligo di permanenza al domicilio nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6.

Schettino, detenuto nel carcere romano di Rebibbia dal maggio 2017, era stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio.

L'affidamento in prova rappresenta una misura alternativa alla detenzione, concessa al termine di un percorso di valutazione della condotta del detenuto e delle prospettive di reinserimento sociale.

Nell'aprile dello scorso anno, Schettino aveva ritirato la richiesta di semilibertà lavorativa, che gli avrebbe permesso di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per poi fare ritorno in istituto. Secondo quanto riferito all'epoca dai suoi legali, sempre come riporta Tgcom 24, la decisione era maturata in seguito alla mancanza delle condizioni necessarie per realizzare il progetto.

La rinuncia non aveva modificato la sua posizione detentiva né precluso la possibilità di accedere successivamente ad altre misure alternative previste dall'ordinamento.

Con il nuovo provvedimento, dunque, l'ex comandante potrà proseguire fuori dal carcere il percorso di espiazione della pena, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.