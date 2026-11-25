Due giorni di maltempo, con piogge e venti forti, che interesseranno anche la Sardegna, inserita in una fase di instabilità che coinvolgerà tutta l'Italia, tra il Nord e il versante tirrenico centro-meridionale fino alla Campania. Sono previste infatti precipitazioni abbondanti, nevicate sulle Alpi a quote basse e fiocchi anche sull'Appennino, prima di un graduale miglioramento atteso da venerdì su gran parte del Nord.

A tracciare il quadro delle previsioni è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - sono previste piogge abbondanti al Nord e sul versante tirrenico centro-meridionale fino alla Campania, con picchi fino a 70-90 mm/24h attesi tra Liguria di Levante, Alta Toscana, fascia prealpina e pedemontana del Friuli-Venezia Giulia e tra basso Lazio e Campania".

La neve cadrà abbondante sulle Alpi a partire dai 500-700 metri, mentre i venti soffieranno forti da Maestrale e Ponente. La Sardegna sarà interessata dal quadro di instabilità e dai venti sostenuti, in una fase meteorologica caratterizzata da condizioni perturbate anche sulle altre regioni.

Il maltempo proseguirà anche domani, giovedì 26 novembre, con ancora neve abbondante sulle Alpi e rovesci al Centro-Sud. Venerdì tornerà il sole su gran parte del Nord, mentre pioverà in Emilia-Romagna. Sull'Appennino centrale sono previste nevicate fino a 700-1100 metri, accompagnate da burrasche di Bora e Grecale.

La perturbazione manterrà dunque condizioni instabili nelle prossime ore, con precipitazioni e venti sostenuti, prima di un graduale miglioramento su parte della Penisola.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 25 novembre

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: in aumento le mnime, massime pressochè stazionarie.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali dalla mattinata. Rinforzi nelle ore centrali, fino a forti sulle coste occidentali.

Mari: da mossi a molto mossi sulle coste occidentali poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 26 novembre

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli principalmente sul settore occidentale. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della gioranata.

Temperature: in moderato calo in entrambi i valori.

Venti: moderati dai quadranti occidentali. Rinforzi lungo le coste settentrionali.

Mari: molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli principalmente sul versante orientale. Sabato generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno pressochè stazionarie. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali con attenuazione nel corso della giornata di sabato. I mari saranno molto mossi con moto ondoso in attenuazione.