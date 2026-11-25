La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre, riporta il focus sull’importanza della prevenzione, del sostegno alle vittime e della possibilità, per ogni donna, di uscire da una situazione di violenza.

In Sardegna, per il 2026, sono oltre 3,3 milioni di euro le risorse programmate, tra fondi regionali e statali, per rafforzare la rete antiviolenza, sostenere i percorsi di autonomia e promuovere iniziative di sensibilizzazione.

In occasione della ricorrenza, la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha affidato a un messaggio pubblicato sui social una riflessione che parte dalla letteratura e dalle parole di Grazia Deledda, nell’anno in cui ricorre il centenario del Nobel per la scrittrice nuorese.

Il riferimento è alla novella "Un po’ a tutti", contenuta nella raccolta "Chiaroscuro" del 1912, e alla protagonista Barbara, una ragazza di sedici anni molestata durante una festa. "Don Micheli, non mi tocchi! Le mani secche!". Una frase che, a distanza di oltre un secolo, richiama ancora il tema della violenza, della prevaricazione e dell’indifferenza di chi assiste.

"Più di un secolo dopo, quella scena ci riguarda ancora. Ci sono la prepotenza di chi si sente autorizzato a oltrepassare un limite e l’indifferenza di chi assiste. C’è soprattutto una ragazza costretta a difendersi da sola", scrive Todde.

I dati sulla violenza di genere in Sardegna

A delineare il quadro regionale sono anche i dati del Rapporto BES 2026 dell’Istat. Nei cinque anni precedenti l’indagine, in Sardegna il 6,8% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica e il 7,4% violenza sessuale, percentuali superiori alle medie nazionali, rispettivamente del 6% e del 7%.

Il 3,7% delle donne della stessa fascia d’età che hanno o hanno avuto un partner ha inoltre subito violenza fisica o sessuale all’interno della coppia.

Dal rapporto del CNR sul sistema antiviolenza in Sardegna emerge anche un dato relativo alle richieste di aiuto: soltanto il 13% delle donne che nel 2024 hanno contattato il numero di pubblica utilità 1522 dall’Isola ha dichiarato di aver sporto denuncia.

"Penso a quanto possa essere difficile raccontare una violenza e vorrei che nessuna donna si sentisse sola in quel momento. Penso soprattutto alle donne che vivono nei piccoli centri della Sardegna, dove tutti si conoscono e anche chiedere aiuto può diventare difficile", ha sottolineato la presidente Todde.

Le risorse per il 2026

La programmazione regionale, approvata in via definitiva dalla Giunta il 22 aprile, prevede oltre 988 mila euro per garantire la continuità dei servizi dei 12 centri antiviolenza e delle 5 case di accoglienza già attivi e accreditati in Sardegna.

Sono stati inoltre programmati 602 mila euro per l’istituzione e il potenziamento delle case rifugio e oltre 147 mila euro per nuovi servizi antiviolenza, tra cui il centro di Tempio Pausania e l’apertura di sportelli nei territori ancora privi di servizi specializzati.

Una parte delle risorse è destinata ai percorsi di autonomia delle donne che escono da situazioni di violenza: 737.450 euro per interventi di autonomia abitativa, lavorativa e sociale.

"Quando una donna decide di lasciare un compagno violento, deve potersi permettere di farlo. Deve poter trovare una casa in cui vivere con i propri figli e avere la possibilità di mantenersi. Per questo abbiamo destinato oltre 700 mila euro ai percorsi di autonomia e approvato, ad aprile, le nuove linee guida del Reddito di Libertà".

Le linee guida del Reddito di Libertà, approvate definitivamente dalla Giunta regionale il 22 aprile 2026, riguardano il periodo 2026-2029.

Prevenzione e ricerca

La programmazione comprende anche 180.600 euro per progetti di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e 200 mila euro per proseguire la collaborazione con l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del progetto MARIPOSA.

Proprio al progetto è dedicato l’evento in programma oggi, alle 10, a Cagliari, nell’Assessorato delle Politiche Sociali, che conclude un triennio di collaborazione tra la Regione e il CNR. Le attività hanno avuto l’obiettivo di analizzare il funzionamento della rete antiviolenza e valutare l’efficacia delle politiche regionali, con particolare attenzione ai percorsi di autonomia delle donne. I risultati della ricerca sono stati approvati dalla Giunta regionale il 13 maggio scorso.

Nel messaggio per la giornata, Todde torna infine alla novella di Deledda e a quelle parole che, ancora oggi, rappresentano il diritto di ogni donna a porre un limite e a essere rispettata.

"In questa giornata ripenso a quel 'non mi tocchi' scritto da Deledda. Un rifiuto dovrebbe bastare. Il mio impegno, come donna e come Presidente, è fare in modo che ogni donna possa pronunciarlo senza paura e sapere di avere dalla propria parte le istituzioni che rappresento".